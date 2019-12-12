20-летний солдат покончил с собой на жд/станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный в Иркутске. 20-летний парень застрелился 11 декабря.

По словам, источника «Интерфакса», солдат был в составе военного караула и сопровождал поезд, который следовал из другого города. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), добавил собеседник агентства.

«В областном центре он был проездом в составе военного караула, который сопровождал груз. Поезд шел с запада на восток страны. Скорую вызвал дежурный комендатуры военных сообщений ж/д-участка. В полиции сообщили, что тело солдата увезли представители военного следственного управления. Прокуратура сейчас выясняет обстоятельства происшествия. По предварительной информации, причиной поступка могла стать ссора погибшего со своей девушкой», – сказано в сообщении «Вести-Иркутск».

В военной прокуратуре Иркутского гарнизона ИА «ИрСити» отказались комментировать, подчеркнув, что информация предоставляется по официальному запросу. В военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу от комментарием также отказались.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе округа Западного военного округа (ЗВО), военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб в результате неосторожного обращения с оружием на станции Иркутск-Сортировочный.

«По предварительным данным, военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате неосторожного обращения с оружием при нахождении на посту в составе караула по охране и сопровождению воинских грузов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что комиссия округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей.