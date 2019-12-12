В Благовещенске перекрыли дорогу ради следственного эксперимента
Вечером 12 декабря в социальных сетях появилась необычная информация. Как написал инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, в Благовещенске временно перекрыто Игнатьевское шоссе между Кантемирова и Студенческой. Со слов очевидцев, проводится следственный эксперимент.
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. В ведомстве информацию паблика подтвердили: «Действительно, проводится следственный эксперимент. Задействован экипаж ГАИ, который перекрыл дорогу».
Позже dpskontrol_28rus запостил еще одно сообщение: «Как сообщалось ранее, Игнатьевское шоссе, между Кантемирова и Студенческой, перекрыто. Но "краун" и "приус" все-таки решили проскользнуть. Итог на ваших экранах».
Просмотров всего: 254