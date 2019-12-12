Благовещенцам расскажут, о чем писали и что рекламировали 120 лет назад

В субботу, 14 декабря, в 12:00 в библиотеке «Центральная» Благовещенска (ул. Красноармейская, 128) состоится второе мероприятие городского проекта «Школа народного экскурсовода». Его участникам расскажут, о чем писали и что рекламировали 120 лет назад.

Горожанам расскажут об истории благовещенской семьи Кувшиновых, Кувшиновском подворье, представят дореволюционные артефакты Приамурья: более 30 местных газет, книги, почтовые карточки, фотографии, карты. Подробно познакомят с городской прессой и рекламой 120-летней давности. Некоторые факты удивят даже искушенных любителей истории. Краеведческий мастер-класс и экскурс в прошлое проведет коллекционер, филокартист Евгений Литус, говорится в сообщении управления культуры администрации Благовещенска. Также участникам проекта будут представлены книги: «Величие земли Амурской», «Привет из Благовещенска» Евгения Литуса, «Среди первых на Амуре» Евгения Буянова. Фото управления культуры администрации Благовещенска

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#история #отдых

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Александр Авдеев