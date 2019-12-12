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12декабря
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сегодня, 19:09 0

На Бурейской ГЭС ввели в эксплуатацию гидроагрегат после капитального ремонта

На Бурейской ГЭС ввели в эксплуатацию гидроагрегат после капитального ремонта
Фото: burges.rushydro.ru

Гидроагрегат № 6 Бурейской гидроэлектростанции ввели в эксплуатацию после проведения капитального ремонта. Перед включением оборудование успешно прошло все необходимые испытания.

В ходе ремонта специалисты произвели полную разборку гидроагрегата с выемкой и ревизией всех основных узлов, отремонтировали генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор и сороудерживающую решетку. Также была выполнена антикоррозийная обработка водовода, проведен текущий ремонт силового трансформатора класса напряжения 500 кВ, капитальный ремонт трансформатора собственных нужд.

Как сообщается на сайте Бурейской ГЭС, весь комплекс работ был направлен на повышение безопасности и надежности эксплуатации гидроагрегата, а также на восстановление технико-экономических характеристик, близких к проектным.

Шестой гидроагрегат введен в эксплуатацию в 2007 году. За 12 лет он выработал 10,7 миллиарда кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 14 % от общей выработки станции.

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#энергетика

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