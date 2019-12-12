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сегодня, 18:17 0

В Свободном задержали любителя незапертых автомобилей

В Свободном задержали любителя незапертых автомобилей
Фото: pixabay.com

В Свободном стражи порядка задержали мужчину. Его подозревают в серии краж из автомобилей.

В МО МВД России «Свободненский» в ноябре-декабре этого года поступило 5 заявлений от граждан о хищении имущества из автомобилей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к преступлениям может быть причастен ранее судимый местный житель 1967 года рождения.

Мужчина в центре города подбирал машины, оставленные владельцами незапертыми. Из салонов он похищал оставленные вещи – телефоны и портмоне с документами. Впоследствии ценное имущество продавал, а документы выбрасывал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, подозреваемый был задержан оперативниками. Один из похищенных телефонов изъят и возвращен владельцу. В отношении амурчанина избрали меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.

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#криминал #происшествия #Свободный #транспорт

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