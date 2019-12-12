Знание Конституции проверили воспитанники Амурского кадетского корпуса

Кадеты Амурской области присоединились к всероссийскому тестированию на знание Конституции РФ. Акция прошла на площадке Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского, стать ее участником мог любой желающий.

«Акция проводится в форме добровольного электронного тестирования для лиц старше 12 лет. Тест позволит оценить уровень правовой культуры и грамотности респондентов, в частности, их знаний о конституционном строе, правах и обязанностях граждан, а также привлечь внимание к формированию гражданской позиции и готовности выполнения гражданского долга», – цитирует организаторов пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

От Амурского кадетского корпуса акцию поддержали 15 человек – учащиеся 10 и 11 классов, которые в перспективе планируют сдавать ЕГЭ по обществознанию.

Тест состоял из 20 заданий. На их выполнение отводилось 20 минут.

Результаты кадеты получили сразу. Как отметили в областной библиотеке, ребята показали высокий уровень знаний, а двое участников набрали максимальный результат. Вручение сертификатов запланировано на 14 декабря.

Фото пресс-службы министерства образования и науки Амурской области