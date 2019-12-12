Амурский тигр Павлик пытался переплыть Бурейское водохранилище

Специалисты центра «Амурский тигр» продолжают следить за перемещениями по Амурской области тигров Павлика и Елены. Отмечается, что место обитания тигрицы практически неизменно, а вот самец оказался любителем приключений и совершает свой «северный поход».

Как сообщало Амур.инфо, Павлика и Елену выпустили в дикую природу Приамурья в мае текущего года, и они сразу облюбовали территорию Хинганского заповедника.

Их перемещение отслеживают по сигналам с ошейников с GPS-модулем. И в середине октября специалисты зафиксировали необычную активность молодых тигров: словно договорившись, брат и сестра, находившиеся на приличном удалении друг от друга, почти одновременно покинули территорию Хинганского заповедника и отправились в направлении севера Амурской области.

Правда Елена, пройдя внушительный отрезок, окольными путями вернулась на заповедную территорию, но Павлик продолжил свой северный поход, достигнув Бурейского водохранилища. По словам специалистов, они ждали от тигра чего-то подобного: все ранее возвращенные в дикую природу самцы демонстрировали тягу к путешествиям.

«Павлик успешен в своих охотах, недавно он добыл лося этого года. Дальнейшее движение хищника на север Амурской области было остановлено водохранилищем, Он даже пытался его переплыть, если верить данным с ошейника, но вовремя одумался. Все-таки расстояние приличное, и, если бы он решился осуществить задуманное до конца, то при поднятии волны, что зачастую случается при смене погоды, мог бы и утонуть. Сейчас он неспешно движется обратно на юг области. Надо сразу смириться с тем, что даже если Павлик вернется в заповедник, он так или иначе будет обитать за его пределами. Вопрос только в том, будет ли он возвращаться на охраняемую территорию. Надо отметить, что численность копытных животных за пределами ООПТ в Приамурье, на территории охотничьих хозяйств, достаточна для обитания тигра, а областной охотнадзор добросовестно выполняет свою работу. Так что серьезных оснований волноваться за тигра у нас нет. Продолжаем следить за его перемещениями», – прокомментировал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Между тем Елена благополучно обитает на заповедной территории, и, по словам специалистов, образцово-показательно питается. В пищевом рационе Елены преобладают кабаны – останки добытых хищницей хрюшек регулярно фиксирует мониторинговая группа, проверяя кластеры тигрицы.

«В конце ноября мы проверили три новых кластера Елены, в каждом из них были найдены останки добытых хищницей кабанов. Судя по останкам, Елена искусно добывает себе пропитание и практически полностью съедает свою добычу. Тигрица хорошо охотится, вне зависимости от рельефа местности – успешные охоты у неё были и в долинах, и на хребтах, что говорит о хорошо развитых охотничьих навыках хищницы», – рассказал Вячеслав Кастрикин, заместитель директора Хинганского государственного заповедника по науке.