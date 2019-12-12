В Свободном 60 бездомным собакам нашли временный приют

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Полтора месяца в Свободном работает специальное место для временного содержания беспризорных животных. 11 декабря там побывал глава города Владимир Константинов. Он выяснял, как содержатся животные, какая помощь нужна приюту.

МУП «Бытовые услуги» организовало работу спецместа по временному содержанию безнадзорных животных наподобие приюта. В нем работает семь человек – два сторожа, два ухаживающих за животными, водитель, плотник, и один человек занимается отловом.

«Два месяца мы строились, а с 23 октября начали заселять собак в вольеры. На сегодняшний день в 13 вольерах у нас содержится 60 особей, включая щенков. Если животные контактные, то в одном вольере их размещаем по двое. Но если есть приплод, то мы не разъединяем маленьких с матерями, – сообщил исполняющий обязанности директора МУП "Бытовые услуги" Александр Малышев. – К концу декабря завершим постройку еще четырех вольеров».

Как пишет пресс-служба администрации Свободного, кормят подопечных в вольерах два раза в день: один раз – горячим, а второй – сухим кормом. Пока животное находится на содержании, ему назначают противопаразитарные препараты, прививки, стерилизуют.

«Как только собака попадает к нам, ее осматривает ветеринар. На каждую единицу заводится паспорт, а на ухо устанавливается специальный чип с номером», – продолжил Александр Малышев.

Через 1,5 месяца, согласно российскому законодательству, отловленных животных необходимо выпустить в среду обитания, если они не представляют угрозы.

Заявки по отлову безнадзорных животных в Свободном формируются в управлении по ЖКХ, телефон 5-27-19. Туда можно сообщить о бездомных собаках. «Ваше обращение зафиксируют и в порядке очередности отработают», – пишет пресс-служба администрации города.