В Амурской области за месяц с должников взыскали больше 99 миллионов рублей

В Амурской области судебные приставы вместе с налоговиками провели работу по взысканию налоговых задолженностей. С 1 ноября по 5 декабря совместными усилиями взыскали свыше 99 миллионов рублей.

Совместная работа по погашению задолженности в бюджеты различных уровней проводится службой судебных приставов и налоговой службой на постоянной основе. Для повышения эффективности взыскания задолженности по налоговым платежам сотрудники служб регулярно проводят выездные рейды и другие совместные мероприятия по работе с должниками. Это позволяет увеличить поступления в бюджет и повысить платежную дисциплину физических лиц и хозяйствующих субъектов.

На этот раз совместные мероприятия проводились сотрудниками двух ведомств с 1 ноября по 5 декабря. «За это время совместными усилиями удалось достичь хороших показателей – судебные приставы взыскали свыше 99 миллионов рублей. Из них более 71 миллиона рублей составило полное погашение задолженности, около 28 миллионов – частичное погашение», – сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов Амурской области.

Чтобы проверить имущественное положение должников и наложить арест на их имущество, судебные приставы выезжали к неплательщикам в рамках 597 исполнительных производств. В итоге составлено 199 актов описи и ареста имущества на общую сумму более 31 миллиона рублей. Арестованы 43 транспортных средства и 50 объектов недвижимости. В суды направили 33 заявления об обращении взыскания на земельные участки. Также сотрудники службы судебных приставов составили 59 административных протоколов.

«Стоит отметить, что между двумя службами налажено тесное взаимодействие и подобные мероприятия будут проводится на регулярной основе и в будущем», – обещают судебные приставы.