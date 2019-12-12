Владельцы «Зимней вишни» выплатят 118 миллионов рублей компенсации

Владельцев сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» обязали выплатить семьям погибших 118 миллионов рублей. Такое решение принял Рудничный суд из положений Градостроительного кодекса.

Согласно решению, собственник здания должен выплатить пострадавшим компенсации в размере трех миллионов рублей за каждого погибшего в пожаре.

В том случае, если решение суда не будет оспорено, выплаты начнутся через месяц после вступления его в силу. Отмечается, что эти иски не связаны с уголовным делом, сообщает Life.

Ранее было передано в суд дело бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Пожар в здании унёс жизни 60 человек. Ещё 80 человек пострадали. Следствие установило, что во время эксплуатации торгового центра было допущено множество нарушений, которые привели к трагедии.