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12декабря
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сегодня, 17:04 0

Благовещенка обеспокоена судьбой собак, живущих на метеостанции около Восточного

Благовещенка обеспокоена судьбой собак, живущих на метеостанции около Восточного
Фото: Скриншот видео

Жительница Благовещенска Татьяна беспокоится за судьбу собак, которые живут на метеостанции недалеко от космодрома Восточный. Со слов женщины, там находится больше 10 животных, они сильно истощены и мерзнут. Одна из собак серьезно травмирована.

Татьяна работает в Циолковском. Вместе с другими неравнодушными амурчанами она периодически подкармливает собак. Благовещенка рассказала, что просила помощи в городском приюте, но там ей отказали, сославшись на нехватку мест.

«На метеостанции закрыли фирму, сократили людей, и там осталось семейство собак: 11 щенков и несколько взрослых особей. Одна собака волочит задние лапы, встать на них не может, видно, машина сбила. Раньше их кормили люди, которые там работали, а после сокращения их побросали. Их надо хотя бы на время пристроить, потому что там очень холодно. Если здесь, в Циолковском, сегодня минус 35 градусов было, то там все 40», – рассказала Татьяна.

Амурчанка просит всех неравнодушных помочь ей спасти животных: для начала взять на передержку, чтобы откормить, а в последующем найти им хозяев. Связаться с Татьяной можно по телефону: 8 914-538-97-29.

Это уже не первый случай нахождения бесхозных собак в районе космодрома Восточный. Ранее Амур.инфо писало о животных, которые жили там во время стройки объекта. После ее завершения работники разъехались, а две собаки – Джина Лайма – остались. Благодаря помощи зоозащитников они обрели дом.

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#животные #космодром #помощь #Циолковский

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