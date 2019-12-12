Благовещенка обеспокоена судьбой собак, живущих на метеостанции около Восточного
Жительница Благовещенска Татьяна беспокоится за судьбу собак, которые живут на метеостанции недалеко от космодрома Восточный. Со слов женщины, там находится больше 10 животных, они сильно истощены и мерзнут. Одна из собак серьезно травмирована.
Татьяна работает в Циолковском. Вместе с другими неравнодушными амурчанами она периодически подкармливает собак. Благовещенка рассказала, что просила помощи в городском приюте, но там ей отказали, сославшись на нехватку мест.
«На метеостанции закрыли фирму, сократили людей, и там осталось семейство собак: 11 щенков и несколько взрослых особей. Одна собака волочит задние лапы, встать на них не может, видно, машина сбила. Раньше их кормили люди, которые там работали, а после сокращения их побросали. Их надо хотя бы на время пристроить, потому что там очень холодно. Если здесь, в Циолковском, сегодня минус 35 градусов было, то там все 40», – рассказала Татьяна.
Амурчанка просит всех неравнодушных помочь ей спасти животных: для начала взять на передержку, чтобы откормить, а в последующем найти им хозяев. Связаться с Татьяной можно по телефону: 8 914-538-97-29.
Это уже не первый случай нахождения бесхозных собак в районе космодрома Восточный. Ранее Амур.инфо писало о животных, которые жили там во время стройки объекта. После ее завершения работники разъехались, а две собаки – Джина Лайма – остались. Благодаря помощи зоозащитников они обрели дом.
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