Мастера Дальнего Востока представили сувениры и украшения в Циолковском (фото)

В Циолковский съехались мастера декоративно-прикладного искусства из Амурской области, а также из Якутии, Приморья и ЕАО. В областной научно-практической конференции «Лики космоса» приняли участие 60 деятелей народной культуры.

Конференция состоялась в минувшие выходные. В ней приняли участие амурчане, а также мастера из населенных пунктов Якутии, Биробиджана, Владивостока. В выставке «Авторский проект» участвовали 83 мастера и учащихся. Они представили 50 проектов. На конкурс «Мой родной край» мастера, дизайнеры и студенты привезли коллекции одежды и аксессуаров.

Тема конференции «Лики космоса» отражена в работах мастеров. Это украшения, пуговицы, игрушки, валяные изделия, а также работы опытных керамистов, трое из которых имеют звание народного мастера Амурской области. Были представлены аксессуары из джута, украшения из лент в технике канзаши, керамические колокольчики, тарелки, панно из лоскутной мозаики.

«Народный мастер Амурской области Ирина Лелекова привезла на выставку плетеные изделия из соломки, которую она вырастила сама. На выставке были представлены керамические работы с пленэра керамистов, проходившего в Приморском крае. Народный мастер Евгений Сучков представил свое ткачество дорожек, панно, поясов, аксессуаров, подушек и других изделий», – рассказывает председатель Амурской региональной общественной организации «Содружество амурских мастеров» Светлана Кушнарева.

«Оксана Головачева представила безликую лоскутную куклу, происхождение которой трактовала как космическое. Безликая – значит в скафандре. Вероника Сербина создала интересный образ славянской лунной Богини Дивии в технике лоскутной куклы. Татьяна Ананьева представила космонавтов в форме магнитов, выполненных в росписи по дереву. Ирина Лелекова сплела из соломы коней и птиц, которые у славяно-ариев обозначают образ солнца. Анна Ильина сотворила безликую многоликую куклу на тему Мать-Вселенная в технике папье-маше с использованием грунтованного текстиля и лепки из полимерной глины. Екатерина Агеева создала целую композицию "Небесная тайга", в которой представлены авторские лоскутные куклы, напоминающие куклы народов Севера, раскрывающие мир шаманской культуры. Мастерица принтования из Владивостока Маргарита Голуб представила одежду на тему "Космос глазами древних", декорированную в технике вытравки отбеливателем», – перечисляет Светлана Анатольевна.

Работы мастеров можно было приобрести во время выставки. Купить изделия также можно у авторов, связаться с которыми поможет руководитель «Содружества амурских мастеров».

Во время конференции мастера обменялись своим опытом работы, поделились достижениями и мечтами, планами и проектами. Администрация Циолковского и руководство ЦЭНКИ космодрома Восточный предложили мастерам сотрудничество по поводу создания космического сувенира амурских мастеров для туристов.

Конференцию организовали клуб мастеров декоративно-прикладного искусства «Светлица», региональное отделение «Союза женщин России», администрация ЗАТО Циолковский при поддержке культурно-досугового центра «Восток».