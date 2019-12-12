Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:03 0

Ветер слабый: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря

Ветер слабый: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря
Фото: Амур.инфо

13 декабря в Амурской области будет облачно, по северу в отдельных районах пройдет слабый снег. Ветер ночью переменных направлений, днем – северный – 3-8 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 30...35, местами – около 25. По северо-востоку ожидается до 38 градусов мороза. Днем будет минус 15...20, по северу – около минус 25.

В Благовещенске существенных осадков не ожидается. Ветер ночью слабый, днем – до умеренного. Температура ночью опустится до 20...22 днем – до 15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Местами на автодорогах области и города сохраняются снежный накат, гололедица.

Просмотров всего: 115

#погода

распечатать


Общество

Снега нет: прогноз погоды в Амурской области на 12 декабря
Общество

В Белогорске ждут прибытия вагона с 63 тоннами реагента
Общество 1

До 27 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 12 декабря
Общество

Бесснежно и холодно: прогноз погоды в Амурской области на 11 декабря
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь