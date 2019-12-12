Ветер слабый: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря

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13 декабря в Амурской области будет облачно, по северу в отдельных районах пройдет слабый снег. Ветер ночью переменных направлений, днем – северный – 3-8 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 30...35, местами – около 25. По северо-востоку ожидается до 38 градусов мороза. Днем будет минус 15...20, по северу – около минус 25.

В Благовещенске существенных осадков не ожидается. Ветер ночью слабый, днем – до умеренного. Температура ночью опустится до 20...22 днем – до 15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Местами на автодорогах области и города сохраняются снежный накат, гололедица.