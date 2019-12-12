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сегодня, 17:02 0

Участковый Зайцев помог амурчанке вернуть кроликов

Участковый Зайцев помог амурчанке вернуть кроликов
Фото: nikatv.ru/

В полицию Тамбовского района поступило письмо от жительницы села Новоалександровка Елены Репаловой. В нем женщина выразила благодарность участковому уполномоченному Алексею Зайцеву, который помог вернуть ей украденных кроликов.

28 ноября женщина по телефону обратилась к капитану полиции Зайцеву и сообщила, что неизвестные со двора её дома похитили 30 кроликов и инструменты. Это сообщение участковый уполномоченный передал в дежурную часть, а сам выехал на место происшествия.

В ходе разбирательства и опроса свидетелей полицейские установили, что к краже могут быть причастны четверо местных жителей. В течение двух недель они неоднократно проникали во двор потерпевшей и похищали по несколько животных. Всё похищенное имущество разделили между собой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли похищенных животных и вернули владелице. В своем письме Елена Аркадьевна также просит отметить слаженную работу следственно-оперативной группы в лице оперуполномоченного майора полиции Максима Фищенко, оперуполномоченного капитана полиции Владимира Серженко и следователя капитана юстиции Дениса Носова.

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#животные #происшествия

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