Женщина-трансгендер хочет вставить грудные импланты в голову

Женщина-трансгендер Джолин Доусон (Jolene Dawson) объявила о том, что хочет вставить в голову два грудных импланта и сделать семь ринопластик, чтобы походить на куклу из серии Bratz. Девушка уже сходила к хирургам и узнала подробности о преображении.

24-летняя Доусон из австралийского города Голд-Кост пообщалась с докторами Терри Даброу (Terry Dubrow) и Полом Нассифом (Paul Nassif). «Импланты в моей голове и миниатюрный нос определенно сделают мою внешность более кукольной», – подчеркнула она.

Доусон жила с именем Джозеф (Joseph) до 19 лет, пока не сменила пол. «Я всегда смотрела с дедушкой "Спасатели Малибу" и представляла себя в роли Памелы Андерсон. Уже тогда я понимала, что родилась в чужом теле, и намеревалась сменить пол. Так я и поступила», – вспоминает экс-мужчина.

Австралийка перенесла заместительную гормональную терапию и около 15 операций, в том числе шесть ринопластик, два увеличения груди и коррекцию ушей, сообщает «Лента.ру».

По подсчетам Доусон, за последние несколько лет она потратила на трансформацию своего тела около 200 тысяч австралийских долларов (примерно 9 миллионов рублей). Каждый день она делает объемную укладку, чтобы ее голова напоминала куклу Bratz. «Я подумала, почему бы мне не вставить импланты и забыть про ежедневные укладки?» – считает девушка.

Доктора Даброу и Нассиф подчеркнули, что куклы не должны становиться примером для подражания. По их мнению, та форма носа, которую хочет Доусон, крайне опасна для ее здоровья и затруднит ей дыхание. Однако любительница пластики заверила, что ее не пугают последствия операции. Тогда врачи объяснили, что импланты в голове и слишком узкий нос могут привести к смерти пациентки. «Не ставьте на себе эксперименты, которые могут вас убить», – заключил Даброу.