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сегодня, 17:12 0

В Красноярском крае задержали переполненный неисправный автобус с пассажирами из Свободного (видео)

В Красноярском крае задержали переполненный неисправный автобус с пассажирами из Свободного (видео)
Фото: скриншот видео

В Боготоле Красноярского края сотрудники Госавтоинспекции помешали нелегальной пассажирской перевозке из города Свободного Амурской области. Людей перевозили с нарушениями, а у перевозчика не было соответствующей лицензии.

В среду, 11 декабря, на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» остановили микроавтобус «фольксваген», который осуществлял перевозку 7 пассажиров по маршруту Свободный Амурской области – Рубцовск Алтайского края.

При проверке полицейские обнаружили, что в транспортном средстве нет ремней безопасности, а пассажиров больше, чем положено.

Автобус поставили на специализированную стоянку. Пассажиров отправили к месту следования на поезде.

Водителя за нарушения правил перевозки людей, а также за управление транспортным средством с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена, привлекли к административной ответственности. Также был выписан штраф за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Материалы направлены в суд, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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