Предприятие в Константиновском районе обворовывал его работник вместе с подельниками

В дежурную часть отделения полиции по Константиновскому району с февраля по ноябрь этого года поступило несколько сообщений о хищениях имущества с одного из предприятий района. Ущерб превысил 370 тысяч рублей.

Среди похищенного были запасные части от сельскохозяйственных агрегатов (диски, стойки, ступицы), механический домкрат, аккумуляторные батареи, автомойка и другое имущество.По всем фактам были возбуждены уголовные дела. В начале декабря сотрудники уголовного розыска отделения полиции установили лиц, причастных к преступлениям. По информации сыщиков, кражи совершили четверо жителей села Нижняя Полтавка в возрасте от 15 до 23 лет. Преступления совершали как по одиночке, так и парами. Один из подозреваемых – работник данного предприятия.

Похищенное имущество у злоумышленников изъято и в скором времени будет возвращено законному владельцу. Подозреваемым избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает амурское управление МВД.