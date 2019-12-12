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Курсанты ДВОКУ стали серебряными призерами финала армейской лиги КВН (видео)

Курсанты ДВОКУ стали серебряными призерами финала армейской лиги КВН (видео)
Фото: предоставлено министерством образования Амурской области

Команда КВН амурского военного училища «Осторожно, ДВОКУ!» заняла второе место в финальных играх КВН на кубок министра обороны России Сергея Шойгу. Последний тур армейской лиги 11 декабря завершился в Центральном театре Российской Армии.

Путевку в финал команда ДВОКУ получила благодаря победе в отборочных соревнованиях во Владивостоке. В финале конкуренцию амурчанам составляли участники восьми команд военных вузов. Выступление курсантов оценивало жюри, в которое вошли известные шоумены Михаил Галустян, Валдис Пельш, Игорь Верник и другие. Министр обороны РФ наблюдал за участниками из зала.

«До первого места нашей сборной не хватило двух баллов. Тем не менее амурские юмористы показали достойный результат. 26 декабря в столице Приамурья пройдет фестиваль КВН на кубок города Благовещенска. "Осторожно, ДВОКУ!" – в числе участников», – сообщил председатель Амурской КВН лиги «Союз» Сергей Бурмага.

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