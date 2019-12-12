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сегодня, 16:32 0

Амурский колледж искусств и культуры купил рояль и другие музыкальные инструменты

Амурский колледж искусств и культуры купил рояль и другие музыкальные инструменты
Фото: pixabay.com

В Амурский колледж искусств и культуры пришли музыкальные инструменты, мебель и учебные материалы. Теперь музыканты занимаются творчеством на новом оборудовании.

В рамках нацпроекта «Культура» колледж закупил также комплектующие для музыкальных инструментов, световое оборудование, мольберты и акустические системы. Одна из крупнейших и дорогостоящих покупок – рояль.

Национальный проект «Культура» включает в себя три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Нацпроект позволил оснастить музыкальными инструментами не только областной колледж культуры, но и 3 музыкальные школы в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах.

В рамках проекта идет оснащение детских школ искусств пианино. В Приамурье приобрели 28 этих музыкальных инструментов. Также школы искусств пополняют духовыми инструментами, баянами, и мебелью. Общая стоимость оснащения в этом году превысила 19 миллионов рублей. Такая масштабная закупка оборудования в амурских культурных учреждениях происходит впервые.

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#культура

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