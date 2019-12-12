Новое современное пожарное депо открылось в Амурской области (фото, видео)

11 декабря в Бурейском районе состоялось открытие нового депо пожарной части № 56 поселка Новобурейский филиала «4 отряд противопожарной службы области». На торжественном мероприятии присутствовали руководство министерства лесного хозяйство и пожарной безопасности Амурской области, Амурского центра ГЗ и ПБ, представители «РусГидро», глава Бурейского района и начальники пожарных частей области.

Большое просторное здание с современным оборудованием было построено компанией «РусГидро» для защиты гидросооружения. В этом году энергетическая компания передала в собственность Амурской области новое пожарное депо, на которое было затрачено более 100 миллионов рублей.

«Нижне-Бурейская ГЭС – сложный и опасный гидротехнический объект, авария на которой может привести к серьезным последствиям, поэтому ее необходимо прикрывать пожарно-спасательным подразделением, – рассказал Алексей Севостьянов, первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасностью Амурской области. – Основная задача нового депо – прикрытие Нижне-Бурейской ГЭС, включая проведение пожарных мероприятиях и аварийно-спасательных работ. С гордостью могу сказать, что это лучшая пожарная часть на территории Амурской области».

«Современное оборудование, усовершенствованная газодымозащитная служба, новая автоцистерна, уникальная сушилка для рукавов и даже пожарный шест, позволяющий пожарным по сигналу тревоги спускаться быстрее, чем по лестнице. Все это позволит качественно и точно, в полном объеме не только защитить от ЧС Нижне-Бурейскую ГЭС, но и близлежащие населенные пункты. Все работники пожарной части № 56 обучены устранять последствия аварий на гидротехнических объектах – они ежеквартально проходят тренировки», – пишет пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

В старом здании пожарной части вскоре начнет работу пожарный пост. В настоящее время происходит набор сотрудников.

Правительство Амурской области намерено вкладывать средства в пожарно-спасательные формирования. В этом году были приобретены два пожарных автомобиля, несколько единиц вспомогательной техники, полностью обновлены зимние и летние комплекты пожарных и спасателей области. В будущем году будет выделено около 140 миллионов рублей из областного бюджета на развитие пожарной охраны и гражданской защиты.

Последний раз в Амурской области новое пожарное депо открывалось в 2011 году в Соловьевске Тындинского района.

Фото, видео: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ