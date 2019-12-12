Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:03 0

Как раньше выглядели известные люди Приамурья (видео)

Как раньше выглядели известные люди Приамурья (видео)

Олег Кожемяко, Вера Щербина, Станислав Мелюков, Александр Боржко, Эдуард Хасаншин, Александр Колядин – эти имена знакомы многим жителям Приамурья. Редакция Альфа ТВ решила вспомнить, как эти политики и общественные деятели выглядели 10, а то и 15 лет назад. Это пятый материал из серии «Как молоды они были».

Напомним, какие посты занимали герои этого выпуска на момент съемки и какие занимают сейчас:

– Олег Кожемяко: 2008 год – губернатор Амурской области, 2019 – губернатор Приморского края;

– Станислав Мелюков: 2004 – депутат городского совета Белогорска, 2019 – мэр города Белогорска;

– Вера Щербина: 2009 год – министр финансов Амурской области, 2019 – первый вице-губернатор Приморского края;

– Александр Колядин: с 1996 до 2004 года – мэр города Благовещенска;

– Эдуард Хасаншин: 2004 год – депутат городской думы Благовещенска, нейрохирург Амурской областной клинической больницы, 2019 год – главный нейрохирург министерства здравоохранения Калининградской области;

– Александр Боржко: 2006 год – командир батальона курсантов в ДВОКУ, председатель регионального отделения ДОСААФ России (до сих пор занимает эту должность);

Напомним, редакция Альфа ТВ публиковала кадры известных амурских журналистов в молодости. Вспоминала, как больше десяти лет назад выглядели деятели культуры Приамурья, шоумены и КВНщики. А также показывала молодыми нынешних управленцев Амурской области.

Просмотров всего: 539

#Альфа ТВ #история #мэрия #политика

распечатать


Общество 1

Благовещенцам предлагают исполнить мечты сирот (видео)

Общество 12

Телеканал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли
Происшествия 4

Я выпрыгивал из окна: о крупном пожаре в Благовещенске (видео)
Происшествия 4

В Приамурье увеличилось число преступлений в сфере отмывания доходов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь