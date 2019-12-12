Как раньше выглядели известные люди Приамурья (видео)
Олег Кожемяко, Вера Щербина, Станислав Мелюков, Александр Боржко, Эдуард Хасаншин, Александр Колядин – эти имена знакомы многим жителям Приамурья. Редакция Альфа ТВ решила вспомнить, как эти политики и общественные деятели выглядели 10, а то и 15 лет назад. Это пятый материал из серии «Как молоды они были».
Напомним, какие посты занимали герои этого выпуска на момент съемки и какие занимают сейчас:
– Олег Кожемяко: 2008 год – губернатор Амурской области, 2019 – губернатор Приморского края;
– Станислав Мелюков: 2004 – депутат городского совета Белогорска, 2019 – мэр города Белогорска;
– Вера Щербина: 2009 год – министр финансов Амурской области, 2019 – первый вице-губернатор Приморского края;
– Александр Колядин: с 1996 до 2004 года – мэр города Благовещенска;
– Эдуард Хасаншин: 2004 год – депутат городской думы Благовещенска, нейрохирург Амурской областной клинической больницы, 2019 год – главный нейрохирург министерства здравоохранения Калининградской области;
– Александр Боржко: 2006 год – командир батальона курсантов в ДВОКУ, председатель регионального отделения ДОСААФ России (до сих пор занимает эту должность);
Напомним, редакция Альфа ТВ публиковала кадры известных амурских журналистов в молодости. Вспоминала, как больше десяти лет назад выглядели деятели культуры Приамурья, шоумены и КВНщики. А также показывала молодыми нынешних управленцев Амурской области.
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