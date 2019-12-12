Эксперты РАН составили рейтинг инвестиционных проектов Дальнего Востока

Эксперты Дальневосточного отделения РАН совместно с коллегами из института Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ выпустили доклад «Реализация инвестиционных проектов с мультипликативным эффектом в регионах Дальнего Востока». В тройку лидеров вошел космодром Восточный, строящийся в Амурской области.

Для расчета использовался интегральный показатель, учитывающий весь перечень различных характеристик каждого проекта.

Как сообщает «Дебри», в тройке лидеров проектов, которые имеют максимальный мультипликативный вклад в развитие территорий, оказались: горно-обогатительный комплекс Инаглинский (Якутия), космодром Восточный (Амурская область) и Cахалинская ГРЭС-2 (Сахалинская область).

Рейтинг (топ-10) инвестиционных проектов по оценке совокупного мультипликативного влияния на социально-экономическое развитие регионов:

1) строительство горно-обогатительного комплекса Инаглинский (Республика Саха (Якутия);

2) космодром Восточный (Амурская область);

3) строительство Cахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область);

4) комплексное освоение Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения (Амурская область);

5) интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» (Приморский край);

6) строительство Находкинского завода минеральных удобрений (Приморский край);

7) строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж (Хабаровский край);

8) создание оптово-распределительного агропромышленного парка «АгроХаб» (Хабаровский край);

9) проект по строительству в Приморском крае угольного морского терминала «Порт Вера» (Приморский край);

10) проект развития аэропорта Хабаровска (Хабаровский край).

Как заключают авторы исследования, состояние инвестиционного климата на Дальнем Востоке при непредвзятом анализе можно оценить положительно. Это подтверждается растущей динамикой инвестиционной активности в регионе за последние пять лет.

В то же время стоит отметить достаточно закрытый характер реализации проектов: большинство из них слабо представлены в СМИ, а у органов власти зачастую отсутствуют агрегированные данные по параметрам проектов и текущему состоянию их развития.

Среди позитивных сторон инвестиционной политики на Дальнем Востоке авторы выделяют введение большого количества дополнительных налоговых льгот и создание условий для развития инфраструктуры реализации проектов.

Кроме того, постепенно выстраивается система привлечения высококвалифицированных кадров, создаются условия для организации высокопроизводительных рабочих мест.

По словам научного руководителя исследования члена-корреспондента РАН Валерия Чичканова, «со времен Советского Союза Россия не реализовывала столь масштабных инвестиционных проектов, влияющих не только на свою отрасль. Понятно, что для энергетической системы введение в строй новой ГРЭС – это значимое событие. Не говоря уже о Восточном, который дает мощнейший импульс отечественной космической отрасли. При этом оба проекта дают комплексный эффект, развивая и регионы присутствия в целом».

«Широкому кругу общественности не представлена имеющаяся информация о мультипликативных эффектах реализации региональных инвестиционных проектов. Например, о Восточном мы слышим много в русле коррупционных скандалов. СМИ важны жареные факты. А реальный вклад в развитие всей экономики Дальнего Востока этого проекта теряется. Я говорю не только о создании рабочих мест и инфраструктуры, но комплексном влиянии на весь регион в ходе эксплуатации объекта», – подчеркивает научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН Петр Бакланов.