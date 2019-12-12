В Приамурье котельные, восстановленные после наводнения, работают без сбоев

Все котельные в Амурской области, которые были восстановлены после наводнения 2019 года, работают без технологических сбоев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Отмечается, что в октябре 2019 года в селе Красноярово Мазановского района были восстановлены поврежденные паводком здание и оборудование котельной. Вместо аварийного здания котельной было построено новое по быстровозводимой технологии из сэндвич-панелей. Туда установили новый котел, перенесли все оборудование из старой котельной. Для проведения ремонтно-восстановительных работ из резервного фонда Амурской области было выделено 5,9 миллиона рублей.

Сегодня новая котельная без сбоев отапливает школу, детский сад, администрацию сельсовета.

«В Приамурье в 2019 году от паводка пострадали 3 котельные в Мазановском и Селемджинском районах. В селе Красноярово котельная была полностью разрушена стихией. В селе Норск и Угловом пострадало электрооборудование. До начала отопительного периода 2019-2020 годов котельная в Красноярове была оперативно восстановлена. На котельных в Норске и Угловом были проведены работы по просушке электрооборудования, – рассказал Дмитрий Паршин, начальник отдела жизнеобеспечения области и энергосбережения министерства ЖКХ Амурской области. – С начала отопительного периода все котельные, пострадавшие от паводка, работают без технологических сбоев. Отопительный период 2019-2020 годов в селах проходит в штатном режиме».