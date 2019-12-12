Благовещенск засияет по-новогоднему на следующей неделе

Фото: администрация Благовещенска

Светящиеся сосульки, снежинки и гирлянды украсят Благовещенск перед Новым годом. В целом в амурской столице на следующей неделе зажгут больше 4 тысяч светодиодных конструкций.

Иллюминация на фонтане на площади Ленина и Калининском кольце в этом году будет работать в динамическом режиме. На территории снежного городка вновь установят сияющий «Новогодний шар», «Семью оленей» и «Снеговика».

Светодиодные консоли «Снежинка» и «Три звезды» украсят город на Театральной, Зейской, Октябрьской, 50-летия Октября. В микрорайоне новогодняя иллюминация появится вдоль Студенческой, Институтской, на Игнатьевском и Новотроицком шоссе. Жители и гости столицы Приамурья уже с 12 декабря в вечернее время могут наблюдать, как переливаются гирлянды на улицах Ленина и Калинина.

Как пояснил директор подразделения по эксплуатации и содержанию сетей наружного освещения МКП «ГСТК» Дмитрий Горбунов, объем монтажных работ в этом году вырос на 20 %. Это связано с увеличением количества световых объектов, в том числе на территории снежного городка. Чтобы завершить работы в срок, подразделение работает в усиленном режиме.

Украшать Благовещенск завершат в двадцатых числах декабря. Радовать жителей новогодняя иллюминация будет до февраля 2020 года.