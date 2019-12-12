Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:50 0

Благовещенск засияет по-новогоднему на следующей неделе

Благовещенск засияет по-новогоднему на следующей неделе
Фото: администрация Благовещенска

Светящиеся сосульки, снежинки и гирлянды украсят Благовещенск перед Новым годом. В целом в амурской столице на следующей неделе зажгут больше 4 тысяч светодиодных конструкций.

Иллюминация на фонтане на площади Ленина и Калининском кольце в этом году будет работать в динамическом режиме. На территории снежного городка вновь установят сияющий «Новогодний шар», «Семью оленей» и «Снеговика».

Светодиодные консоли «Снежинка» и «Три звезды» украсят город на Театральной, Зейской, Октябрьской, 50-летия Октября. В микрорайоне новогодняя иллюминация появится вдоль Студенческой, Институтской, на Игнатьевском и Новотроицком шоссе. Жители и гости столицы Приамурья уже с 12 декабря в вечернее время могут наблюдать, как переливаются гирлянды на улицах Ленина и Калинина.

Как пояснил директор подразделения по эксплуатации и содержанию сетей наружного освещения МКП «ГСТК» Дмитрий Горбунов, объем монтажных работ в этом году вырос на 20 %. Это связано с увеличением количества световых объектов, в том числе на территории снежного городка. Чтобы завершить работы в срок, подразделение работает в усиленном режиме.

Украшать Благовещенск завершат в двадцатых числах декабря. Радовать жителей новогодняя иллюминация будет до февраля 2020 года.

Просмотров всего: 389

#городская власть #Новый год

распечатать


Общество 1

Благовещенцам предлагают исполнить мечты сирот (видео)

Происшествия 4

Во Владивостоке городскую елку украсили чебуреками
Общество 1

За неделю в Благовещенске выявлено 18 фактов нелегальной торговли пиротехникой

Общество 1

В амурском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогоднюю гирлянду
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь