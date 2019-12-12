Госдума вводит штрафы за незаконную перепланировку квартир

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и других помещений. Штрафы для должностных лиц должны составить от 4 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей.

Суммы штрафа для граждан остались неизменными, составляя от 2 000 до 2 500 рублей.

Такие же штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме, сообщает ТАСС.

Действующей редакцией КоАП предусмотрена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, распространяется она исключительно на граждан.

«Таким образом, ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентируются. В то же время наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица», – указывают инициаторы в пояснительных материалах.