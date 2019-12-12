Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:49 4

Госдума вводит штрафы за незаконную перепланировку квартир

Госдума вводит штрафы за незаконную перепланировку квартир
Фото: pixabay.com

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и других помещений. Штрафы для должностных лиц должны составить от 4 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей.

Суммы штрафа для граждан остались неизменными, составляя от 2 000 до 2 500 рублей.

Такие же штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме, сообщает ТАСС.

Действующей редакцией КоАП предусмотрена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, распространяется она исключительно на граждан.

«Таким образом, ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентируются. В то же время наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица», – указывают инициаторы в пояснительных материалах.

Просмотров всего: 720

#ЖКХ #закон

распечатать


Общество

В Приамурье котельные, восстановленные после наводнения, работают без сбоев
Происшествия 1

Мужчина нашел в носках около 4 килограммов золота и привез его в Амурскую область
Общество

В Приамурье капитально отремонтировали 46 лифтов
Общество 1

За неделю в Благовещенске выявлено 18 фактов нелегальной торговли пиротехникой

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Новости к НОВОМУ ГОДУ с каждым днем радуют...........

  • DrDok

    DrDok
    1 час назад

    Ага, в свое время поставил тамбур из дсп (зал проходной) при оформлении сказали перепланировка нужно платить, я говорю да щаз разломаю и платить не надо, а мне по факту говорят ломать поздно уже все зафиксено типа поздно, факт на лицо, мы уже записали пришлось около 25 р. заплатить за "перепланировку" чтобы документы оформить.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    DrDok

    Ага, в свое время поставил тамбур из дсп (зал проходной) при оформлении сказали перепланировка нужно платить, я говорю да щаз разломаю и платить не надо, а мне по факту говорят ломать поздно уже все зафиксено типа поздно, факт на лицо, мы уже записали пришлось около 25 р. заплатить за "перепланировку" чтобы документы оформить.



    да е. это на понт брали. и взяли.

    можно было прям на глазах у принимающего ломать. кстати щас так и говорят, если что то не нравится. Надо всегда ехать с кувалдой и валидолом.

    или говорят - тут была раковина, а теперь её нет - почему?, повешайте на место или шуруйте в БТИ план исправлять. и это я ещё такой себе - слабенький пример привёл.

    Да, Господа с Б.Хмельницкого? Узнаёте себя?

  • nerro

    nerro
    58 минут назад

    DrDok

    Ага, в свое время поставил тамбур из дсп (зал проходной) при оформлении сказали перепланировка нужно платить, я говорю да щаз разломаю и платить не надо, а мне по факту говорят ломать поздно уже все зафиксено типа поздно, факт на лицо, мы уже записали пришлось около 25 р. заплатить за "перепланировку" чтобы документы оформить.



    25 руб или 25 тыс. руб.?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь