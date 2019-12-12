Родственники Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк вновь нарушили молчание и прокомментировали новую волну информации в СМИ о том, что Анастасию Заворотнюк сковал паралич. Родственники написали на официальные страницы поддержки актрисы о том, что это не правда.

В новом посте на странице родные вновь перечеркнули новости о параличе у актрисы и назвали все это слухами. Те, кто выставили публикацию, считают, что сейчас не должно быть негатива, все должны думать о вечном и прекрасном.

«Перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи», – говорится в посте.

Представитель актрисы также отметил, что они не будут контактировать ни с одним СМИ по поводу состояния Анастасии в ближайшее время, а публикации на этой странице лишь помогают оградить людей от домыслов.

Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией появились в августе 2019 года. Актриса пережила сложную операцию в Германии, но это ей не помогло. Семья отказывается принимать деньги от друзей. Также родственники отказались от официальных комментариев о состоянии Заворотнюк. Позже они создали страницу в Инстаграме, где публикуют правдивую информацию и развеивают слухи вокруг болезни знаменитой актрисы. Позже появилось интервью с близким другом актрисы, который рассказал, что состояние Анастасии улучшается.