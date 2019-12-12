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сегодня, 15:14 0

В Белогорске прапорщик запаса приговорен к обязательным работам за хранение наркотиков

В Белогорске прапорщик запаса приговорен к обязательным работам за хранение наркотиков
Фото: pixabay.com

Белогорский гарнизонный военный суд приговорил прапорщика запаса к обязательным работам за хранение при себе наркотиков. По информации военного следственного отдела СК РФ по Белогорскому гарнизону, преступление военнослужащий по контракту совершил летом этого года.

Около полуночи 13 августа он купил у неизвестного в частном секторе гашишное масло. На обратном пути мужчина увидел направляющихся к нему сотрудников полиции и, опасаясь уголовной ответственности, выбросил наркотики на обочину дороги. Однако избавиться от улик все же не получилось.

Приговором военного суда прапорщику запаса назначено наказание в виде обязательных работ на срок до 300 часов, пишет Amur28.info.

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#Белогорск #военные #происшествия

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