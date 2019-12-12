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Благовещенцам предлагают исполнить мечты сирот (видео)

Благовещенцам предлагают исполнить мечты сирот (видео)

Порядка 150 писем, написанных сиротами Приамурья для «елки желаний», еще ждут своих благотворителей. В этом году воспитанники 22 социальных учреждений региона написали 532 письма с пожеланиями Деду Морозу. Дети просят подарить им мягкие игрушки, музыкальные инструменты, пазлы, фигурные коньки и другие необходимые вещи. Как исполнить мечты сирот, смотрите в материале Альфа ТВ.

Акцию «Стань Дедом Морозом» в 2018 году инициировал губернатор Приамурья Василия Орлов. Прошлой зимой письма с пожеланиями на Новый год написали более 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 16 социальных учреждений Приамурья. Детские письма были вывешены на ёлке, установленной в фойе правительства региона. Каждый, кто проходил мимо, мог стать Дедом Морозом, исполнив детскую мечту. В результате каждый из ребят получил к празднику подарок. В этом году мероприятие решили повторить, увеличив число участников.

Вот и сейчас некоторые письма вывешены на «елке желаний» в правительстве. Остальные находятся в областном министерстве социальной защиты населения. Стать Дедом Морозом может каждый – условия участия в акции можно узнать в общественной приемной ведомства, которая располагается в здании на Шимановского 8 (вход со стороны Ленина), а также по телефону: 84162-200-785.

В ведомстве рассчитывают собрать все подарки к 20 декабря, чтобы успеть доставить их детям до Нового года.

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#Альфа ТВ #дети #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Газпром "МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ"

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