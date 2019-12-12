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12декабря
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Благовещенец, «перепутавший» чужую борсетку со своей, отправится в колонию

Благовещенец, «перепутавший» чужую борсетку со своей, отправится в колонию
Фото: pixabay.com

Жителя Благовещенска осудили за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Благовещенский городской суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Ранее мужчина уже был судим.

По версии следствия, амурчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил борсетку у своего знакомого. Он схватил сумку и попытался вырвать ее из рук товарища, а чтобы тот не сопротивлялся, ударил его несколько раз в голову и грудную клетку. С борсеткой, в которой был сотовый стоимостью 3 000 рублей, он скрылся, сообщает Благовещенский городской суд.

Вину мужчина признал частично и пояснил, что перепутал борсетку знакомого со своей. По версии осужденного, он и несколько его товарищей познакомились с потерпевшим у бара и отправились вместе распивать спиртное. Через некоторое время, когда новый знакомый компании уже ушел, благовещенец обнаружил, что исчезла его борсетка. Он решил, что вещь забрал потерпевший, направился вслед за ним и силой забрал сумку. Однако, отмечает осужденный, удары потерпевшему он не наносил.

Мужчина догнал друзей, открыл борсетку и понял, что ему она не принадлежит. Тогда он решил вернуться и отдать вещь потерпевшему, но найти его не удалось. Борсетку амурчанин выбросил.

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#происшествия #суды

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