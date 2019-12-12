В Приамурье установили предельные размеры платы за техосмотр транспорта

На сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области появилось новое постановление правительства региона. Им установлены предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Амурской области на 2020 год. Постановление вступает в силу с 1 января.

В приложении к документу указаны предельные размеры платы за техосмотр, исходя из категорий транспорта. Так, для категории М1 (легковые автомобили) показатель составил 673 рубля, М2 (малые автобусы) – 1 324 рубля, М3 (большие автобусы) – 1 616 рублей, N (грузовые машины) – от 718 рублей.

С полным перечнем категорий транспортных средств и соответствующими предельными размерами платы можно ознакомиться на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области (раздел «Новые приказы»). Или по ссылке: tarifamur.ru/files/orders/2214.pdf.