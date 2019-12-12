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12декабря
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сегодня, 14:43 1

В Приамурье установили предельные размеры платы за техосмотр транспорта

В Приамурье установили предельные размеры платы за техосмотр транспорта
Фото: pixabay.com

На сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области появилось новое постановление правительства региона. Им установлены предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Амурской области на 2020 год. Постановление вступает в силу с 1 января.

В приложении к документу указаны предельные размеры платы за техосмотр, исходя из категорий транспорта. Так, для категории М1 (легковые автомобили) показатель составил 673 рубля, М2 (малые автобусы) – 1 324 рубля, М3 (большие автобусы) – 1 616 рублей, N (грузовые машины) – от 718 рублей.

С полным перечнем категорий транспортных средств и соответствующими предельными размерами платы можно ознакомиться на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области (раздел «Новые приказы»). Или по ссылке: tarifamur.ru/files/orders/2214.pdf.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    9 минут назад

    какие новостники хитренькие. так обозвали тему. что вроде как все и ничего. Это на фоне всех прошлых тем про повышения с НГ.

    Чтоб недовольные опять на "вася и доклад" не агрились.



    В Приамурье установили предельные размеры платы за техосмотр транспорта



    а теперь ВНИМАНИЕ,ВОПРОС!!!

    На сколько % или рублей увеличилась плата за Техосмотр???

    а ведь она наверняка увеличилась... ну в самом деле. не могла же она уменьшится ...

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