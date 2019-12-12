Благовещенск не вошел в пятерку лидеров Амурской области по темпам экономического роста

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области определили лучшие муниципалитеты по темпам социально-экономического развития за 9 месяцев 2019 года. В пятерку лидеров вошли город Свободный, а также Тындинский, Сковородинский, Селемджинский и Свободненский районы. Благовещенск занял лишь 7 место.

По темпам социально-экономического развития амурская столица оказалась между Тындой и Мазановским районом. При этом по результатам 2018 года Благовещенск занимал второе место. Итоги оценки деятельности органов местного самоуправления озвучили на заседании в правительстве Амурской области.

«От показателей деятельности каждого муниципалитета напрямую зависит уровень социально-экономического развития региона в целом. В этом году Амурская область по данному показателю заняла 39 место в рейтинге, что позволило получить дополнительный грант в размере 600 миллионов рублей на социальные нужды региона. Данный рейтинг будет проводиться и в следующем году, поэтому нам нужно продолжать выстраивать эффективную работу на местах», – отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

На лидирующие позиции в рейтинге значительное влияние оказали экономические показатели. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в Свободном в три раза увеличился объем отгруженных товаров собственного производства, а также объем выполненных работ и услуг. В два раза больше здесь собрали налоговых доходов в местный бюджет – они превысили сумму 1,1 миллиарда рублей.

В Свободненском районе выросла среднемесячная заработная плата для сотрудников, не относящимся к субъектам МСП, которая составила более 72 тысячи рублей. На 13 % увеличился в муниципалитете и уровень собираемости взносов на капитальный ремонт.

Тындинский район признан лучшим по таким важным социальным показателям, как снижение смертности на 10 % и увеличение рождаемости на 5 %. Сковородинский район в 8 раз увеличил темпы жилищного строительства. За 9 месяцев текущего года здесь удалось ввести в действие 1 650 квадратных метров жилья.

Значительный рост по объему мяса скота и птицы зафиксирован в Селемджинском районе. Здесь их в общей сложности производят более 126 тонн. Рекордное увеличение на 30 % показано муниципалитетом по надою молока.

Вместе с тем рейтинг выявил и проблемные территории. В ближайшее время правительство региона уделит пристальное внимание совершенствованию работы администраций, оказавшихся в финальной части списка. Речь идет о Шимановском, Архаринском, Бурейском, Серышевском районах и поселке Прогресс.

Муниципальное образование 2019 год (9 месяцев) г.Свободный 1 Тындинский район 2 Сковородинский район 3 Селемджинский район 4 Свободненский район 5 г. Тында 6 г. Благовещенск 7 Мазановский район 8 г. Шимановск 9 Ивановский район 10 Михайловский район 10 г. Зея 11 Белогорский район 12 Благовещенский район 13 Ромненский район 14 Константиновский район 15 Зейский район 15 Завитинский район 16 Тамбовский район 17 Магдагачинский район 18 Октябрьский район 19 г. Райчихинск 20 г. Белогорск 21 Серышевский район 22 пгт. Прогресс 23 Бурейский район 24 Архаринский район 25 Шимановский район 26

Итоги оценки деятельности органов местного самоуправления за весь 2019 год представят весной 2020 года.

По результатам оценки социально-экономических показателей за 2018 год, победителями среди муниципальных образований были Свободный, Благовещенск, а также Ивановский, Октябрьский и Зейский районы. За достижение наилучших значений, согласно постановлению правительства Амурской области, эти муниципалитеты получили гранты в размере 1 миллион рублей.