Благовещенск не вошел в пятерку лидеров Амурской области по темпам экономического роста
В Амурской области определили лучшие муниципалитеты по темпам социально-экономического развития за 9 месяцев 2019 года. В пятерку лидеров вошли город Свободный, а также Тындинский, Сковородинский, Селемджинский и Свободненский районы. Благовещенск занял лишь 7 место.
По темпам социально-экономического развития амурская столица оказалась между Тындой и Мазановским районом. При этом по результатам 2018 года Благовещенск занимал второе место. Итоги оценки деятельности органов местного самоуправления озвучили на заседании в правительстве Амурской области.
«От показателей деятельности каждого муниципалитета напрямую зависит уровень социально-экономического развития региона в целом. В этом году Амурская область по данному показателю заняла 39 место в рейтинге, что позволило получить дополнительный грант в размере 600 миллионов рублей на социальные нужды региона. Данный рейтинг будет проводиться и в следующем году, поэтому нам нужно продолжать выстраивать эффективную работу на местах», – отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.
На лидирующие позиции в рейтинге значительное влияние оказали экономические показатели. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в Свободном в три раза увеличился объем отгруженных товаров собственного производства, а также объем выполненных работ и услуг. В два раза больше здесь собрали налоговых доходов в местный бюджет – они превысили сумму 1,1 миллиарда рублей.
В Свободненском районе выросла среднемесячная заработная плата для сотрудников, не относящимся к субъектам МСП, которая составила более 72 тысячи рублей. На 13 % увеличился в муниципалитете и уровень собираемости взносов на капитальный ремонт.
Тындинский район признан лучшим по таким важным социальным показателям, как снижение смертности на 10 % и увеличение рождаемости на 5 %. Сковородинский район в 8 раз увеличил темпы жилищного строительства. За 9 месяцев текущего года здесь удалось ввести в действие 1 650 квадратных метров жилья.
Значительный рост по объему мяса скота и птицы зафиксирован в Селемджинском районе. Здесь их в общей сложности производят более 126 тонн. Рекордное увеличение на 30 % показано муниципалитетом по надою молока.
Вместе с тем рейтинг выявил и проблемные территории. В ближайшее время правительство региона уделит пристальное внимание совершенствованию работы администраций, оказавшихся в финальной части списка. Речь идет о Шимановском, Архаринском, Бурейском, Серышевском районах и поселке Прогресс.
|Муниципальное образование
|2019 год (9 месяцев)
|г.Свободный
|1
|Тындинский район
|2
|Сковородинский район
|3
|Селемджинский район
|4
|Свободненский район
|5
|г. Тында
|6
|г. Благовещенск
|7
|Мазановский район
|8
|г. Шимановск
|9
|Ивановский район
|10
|Михайловский район
|10
|г. Зея
|11
|Белогорский район
|12
|Благовещенский район
|13
|Ромненский район
|14
|Константиновский район
|15
|Зейский район
|15
|Завитинский район
|16
|Тамбовский район
|17
|Магдагачинский район
|18
|Октябрьский район
|19
|г. Райчихинск
|20
|г. Белогорск
|21
|Серышевский район
|22
|пгт. Прогресс
|23
|Бурейский район
|24
|Архаринский район
|25
|Шимановский район
|26
Итоги оценки деятельности органов местного самоуправления за весь 2019 год представят весной 2020 года.
По результатам оценки социально-экономических показателей за 2018 год, победителями среди муниципальных образований были Свободный, Благовещенск, а также Ивановский, Октябрьский и Зейский районы. За достижение наилучших значений, согласно постановлению правительства Амурской области, эти муниципалитеты получили гранты в размере 1 миллион рублей.
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