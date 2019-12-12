С начала года в железнодорожных ДТП погибли четыре амурчанина

С начала года на железнодорожных переездах Забайкальской дороги произошло семь ДТП. Четыре из них случились в Амурской области.

В январе-ноябре на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги произошло семь дорожно-транспортных происшествий, из них три – в Забайкальском крае и четыре – в Амурской области. В результате два человека погибли, пять получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», одной из жертв железнодорожных ДТП стала 16-летняя девушка. Она погибла на переезде в селе Поздеевка летом текущего года. В октябре на этом же переезде под поезд попал грузовик. Водителю, выехавшему на пути на запрещающий сигнал, повезло: он остался жив.

В 2018 году за такой же период произошло восемь ДТП, в результате которых четыре человека погибли и три пострадали.

Как отмечает транспортное ведомство, все столкновения машин с поездами произошли по вине автомобилистов, грубо нарушивших правила движения при проезде через железнодорожные переезды.

«Для снижения уровня аварийности на ЗабЖД осуществляются технические и профилактические мероприятия. В 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту семи железнодорожных переездов, 49 переездов были оборудованы камерами видеонаблюдения. Забайкальская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности», – напоминают железнодорожники.