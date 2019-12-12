Александр Кулак: мы – люди, болеющие за Тынду

«Сейчас начинаю разбираться, вникаю. Как говорят, прежняя Общественная палата была номинальной, никто не видел ее деятельности. А мы все активные. Должны были собраться один раз, а собрались уже четыре раза за месяц. Мне нравится, что такая бурная деятельность идет. В палате собрались люди, болеющие за город», – делится впечатлениями Александр.

Тында намерена участвовать во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов, чтобы выиграть до 100 миллионов рублей. Сейчас в городе активно готовят проект, обсуждают, какую территорию стоить благоустроить. В обсуждении этого вопроса принимают активное участие и члены Общественной палаты.

«Мы планируем полностью изменить лицо Московского бульвара, поменять плитку, сделать освещение, световые арки, лавочки, фонтаны, памятники. Этого ничего нет сейчас, и надеемся, что у нас получится – центр города преобразится. Еще моя мечта – это благоустроить набережную. В Благовещенске набережная вызывает у меня восторг – есть, где погулять. Конечно, нам такую в ближайшее время не построить, но хотя бы убрать старые постройки, гаражи. Понятно, что нужны большие деньги, пока не знаю, где их можно взять», – рассуждает Александр Кулак.

В интервью лидер «Азазелло» сообщил, что рок-группа, прекратившая свое существование в 2015 году, решила вновь объединиться.

«В январе группе исполнится 25 лет, и мы тут стариками собрались, готовим концерт. Много лет не играли, а сейчас глаза у мужиков загорелись, прям восторг такой! Решили что-то написать, что-то сочинить новое», – поделился планами лидер.