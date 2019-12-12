Дед Мороз и Снегурочка торжественно откроют каток в городском парке Благовещенска

Фото: архив Амур.инфо

В воскресенье, 15 декабря, в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска торжественно откроется ледовая площадка. Пришедшим на мероприятие горожанам обещают развлекательную программу с конкурсами и викторинами.

Праздник проведут Дед Мороз и Снегурочка. Победителям будут вручать призы.

Помимо развлекательной программы, можно будет покататься на санях, запряженных лошадьми, а также бесплатно – с 14:00 до 15:00 – покататься на коньках.

Мероприятие начнется в 14:00. После открытия посещать ледовую площадку горожане смогут ежедневно с 12:00 до 19:00, кроме понедельника. Стоимость катания – 50 рублей в час, стоимость безлимитного посещения – 100 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 52-88-98, 8914-576-33-69.

В областном центре Приамурья этой зимой откроется около 60 ледовых площадок. На 13 из них посетителям предложат взять коньки и ледянки напрокат. 14 катков планируется организовать на территории школ. Три ледовые площадки зальют на территориях производственных предприятий. Кроме того, планируется заливка около 30 ледовых площадок во дворах домов. Полный перечень катков опубликован на Амур.инфо.