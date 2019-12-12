Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 0

Дед Мороз и Снегурочка торжественно откроют каток в городском парке Благовещенска

Дед Мороз и Снегурочка торжественно откроют каток в городском парке Благовещенска
Фото: архив Амур.инфо

В воскресенье, 15 декабря, в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска торжественно откроется ледовая площадка. Пришедшим на мероприятие горожанам обещают развлекательную программу с конкурсами и викторинами.

Праздник проведут Дед Мороз и Снегурочка. Победителям будут вручать призы.

Помимо развлекательной программы, можно будет покататься на санях, запряженных лошадьми, а также бесплатно – с 14:00 до 15:00 – покататься на коньках.

Мероприятие начнется в 14:00. После открытия посещать ледовую площадку горожане смогут ежедневно с 12:00 до 19:00, кроме понедельника. Стоимость катания – 50 рублей в час, стоимость безлимитного посещения – 100 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 52-88-98, 8914-576-33-69.

В областном центре Приамурья этой зимой откроется около 60 ледовых площадок. На 13 из них посетителям предложат взять коньки и ледянки напрокат. 14 катков планируется организовать на территории школ. Три ледовые площадки зальют на территориях производственных предприятий. Кроме того, планируется заливка около 30 ледовых площадок во дворах домов. Полный перечень катков опубликован на Амур.инфо.

Просмотров всего: 60

#конкурсы #отдых #спорт

распечатать


Общество

У благовещенцев остался день, чтобы принять участие в новогоднем фотоконкурсе
Спорт 7

Юный благовещенец, завоевавший золото в биатлоне, выступает за Якутию
Общество 15

31 декабря станет выходным днем в шести регионах России
Спорт 17

Путин оценил решение WADA об отстранении России от международных игр
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь