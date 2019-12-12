Молодые люди забрали из магазина в Свободном чужой айфон

Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Свободном: из магазина техники молодые люди похитили чужой айфон. Указан и номер телефона, по которому ИА «Амур.инфо» подтвердили факт кражи смартфона iPhone 7+.

Собеседником агентства оказался сотрудник магазина. Мужчина пояснил, что смартфон был украден 9 декабря между 16 и 17 часами. «На тот момент я занимался переоценкой товаров, у меня обе руки были заняты. Айфон достаточно большой, я не люблю его в кармане носить, обычно в руках ношу. И я его положил в тумбочку. Собственно, одна из фотографий показывает, откуда молодой человек его взял», – сообщил амурчанин.

По его словам, стоимость похищенной техники – 35 тысяч рублей, возраст подростков – ориентировочно 15-16 лет. Потерпевший обратился в полицию. Он рассчитывает, что кто-нибудь узнает молодых людей на кадрах, и готов выплатить вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за информацию о них. Связаться с мужчиной можно по телефону 8-914-583-55-50.