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12декабря
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В Приамурье рядом с селом бегает медвежонок (видео)

В Приамурье рядом с селом бегает медвежонок (видео)
Фото: скриншот видео

Возле сера Новосергеевка Серышевского района вот уже неделю видят медвежонка. Местные жители подкармливают маленького бурого хищника. Появление зверя рядом с населенным пунктом у некоторых амурчан вызывает опасения.

В четверг, 12 декабря, сельчане сняли медвежонка на камеру телефона. Сначала косолапый ринулся в сторону машины, а потом отбежал назад на безопасное расстояние. Ехавшие на машине мужчины остановились и бросили ему буханку хлеба, но только спугнули его.

«Ничего, прибежит», – говорит голос за кадром.

Видео распространяется по мессенджерам, и один из амурчан посчитал, что такая близость хищника, пусть и небольшого, к населенному пункту не сулит местным жителям ничего хорошего. Поэтому мужчина обратился в региональное охотуправление.

В ведомстве сообщили, что после получения информации, на место сразу выехали специалисты управления. Что делать с маленьких хищником, решат после того, как они ознакомятся с ситуацией. «Главное – это безопасность людей», – подчеркивают в ведомстве.

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#животные #природа

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