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12декабря
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В Селемджинском районе открыли ледовую переправу

В Селемджинском районе открыли ледовую переправу
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Селемджинском районе Амурской области допущена к эксплуатации переправа через Селемджу. Ледовая дорога связала поселки Коболдо и Огоджу.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области, переправа соответствует всем нормативным требованиям. Акт технического освидетельствования подписала комиссия, в которую входит инспектор Государственной инспекции по маломерным судам.

Всего в Приамурье работают три ледовые переправы. Первая была допущена к работе в Зейском районе 14 ноября. Она обеспечила автосообщение поселкам Золотая Гора и Береговой. Вторая открылась 3 декабря,тоже в Зейском районе. Дорога через реку Деп связала поселки Юбилейный и Октябрьский.

До конца 2019 года в Амурской области планируют открыть семь ледовых переправ. Две в Свободненском районе – через реку Зею между Свободным и Введеновкой, и через реку Большая Пера между селами Черновка и Чембары. В Мазановском районе будет работать одна переправа Введеновка – Экимчан – подъезд к поселку Ивановский на Селемдже. В Шимановском районе спланированы две ледовые дороги через Зею. Они свяжут села Ураловка и Кухтерин Луг и два берега в селе Чагоян. В Тындинском районе откроют одну переправу через реку Нюкжу между населенными пунктами Юктали и Усть-Нюкжа. В Михайловском районе появится одна переправа, она обеспечит международные перевозки через Амур между приграничными населенными пунктами – российским поселком Поярково и китайским Сюньке.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям области об опасности выхода людей и выезда автомобилей на лед в несанкционированных местах. Как сообщало ИА «Амур.инфо», так произошло в Благовещенске на льду Зеи: под лед ушла «тойота», в которой находились водитель и пассажир. Они успели выбраться из машины.

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#МЧС #транспорт

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