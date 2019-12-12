В Завитинске проходит форум замещающих семей

Фото: правительство Амурской области

Приемные родители Амурской области 12 декабря встретились в Завитинске. Там проходит форум замещающих семей.

Мероприятие проводит министерство соцзащиты населения Амурской области. Форум организовали в рамках проекта «Крепкая семья», чтобы привлечь внимание общественности к развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Амурской области проживают более 2 600 замещающих семей. В них воспитывают более 4 тысяч приемных и опекаемых детей. Приемным семьям, имеющим трех и более детей, предоставляются различные виды социальной поддержки. Это ежемесячная социальная выплата в размере 30 % платы за коммунальные услуги, бесплатное питание в школах на сумму не более 379,8 рубля ежемесячно на каждого учащегося, ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды или обуви на обучающихся в школах. Размер выплаты составляет 2 110 рублей.

Кроме этого, приемным родителям полагаются средства на содержание детей в размере 7 194, 05 рубля на каждого ребенка, проживающего в южных районах Дальнего Востока, и 7 929,38 рубля – на каждого ребенка, проживающего в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Также родители получают вознаграждение в размере 6 088 рублей на каждого ребенка, проживающего в южных районах ДФО, и 6 596 рублей – на каждого ребенка, проживающего в северных районах.

На форуме участники обсуждают вопросы по воспитанию, образованию, социализации приемных детей. На мероприятии родители смогут получить консультации специалистов министерства соцзащиты, здравоохранения, образования, прокуратуры области, отделения Пенсионного Фонда РФ в Амурской области, Амурского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, управления федеральной службы судебных приставов.