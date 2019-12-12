Новый мост через Зею около Свободного способен пропускать поезда без ограничения скорости

На новом мосту через Зею на перегоне Сковородино ­– Белогорск Забайкальской железной дороги в районе Свободного смогут пропускать составы без ограничения скорости. Благодаря этому увеличивается пропускная способность нового сооружения по сравнению со старым и уменьшается межпоездной интервал на железной дороге.

Замначальника Забайкальской железной дороги по Свободненскому территориальному управлению Петр Сапрыкин рассказал о значении нового моста Забайкальской железной дороги. «Если первый мост строился под нагрузки 1907 года по строительным нормам тех лет, то новый мост рассчитан под совершенно другие весовые нагрузки, и мы можем здесь пропускать инновационные составы без ограничения скорости. Это новая пропускная способность, это новые скорости, в общем, всё, что нам сегодня требуется для выполнения своих задач. Мы уменьшаем межпоездной интервал. То есть, увеличивая скорость здесь, мы не растягиваем поезда по всему участку. Так что с учётом ввода нового моста мы убираем все инфраструктурные ограничения», – рассказал Пётр Васильевич.

Движение по новому мосту официально было открыто 5 декабря. Задание на его проектирование было подписано ещё в 2012 году. В 2015 проведены подготовительные работы, строительство подъездных путей и вахтовых посёлков, с 2016-го началось непосредственно строительство моста. В январе 2017 года было установлено первое пролётное строение. Одновременное строительство моста с двух берегов навстречу друг другу позволило завершить работы на 180 дней раньше запланированных сроков. Нормативный срок эксплуатации этого моста составляет 80 лет – это требование ко всем металлическим мостам.

«Необходимость строительства нового мостового перехода назревала давно для безопасного пропуска большой весовой нагрузки, так как старый мост этим требованиям уже не отвечал. Реконструкция существующего моста уже не представлялась быстрой и эффективной, а являлась наиболее затратной, чем строительство нового моста. Сопряжено это с предоставлением «технологических окон» на Транссибирской магистрали и особенностями конструкции тела опор старого моста – они пустотелые. То есть технико-экономическое обоснование показало, что построить выше по течению реки новый мост стоимостью 4,7 миллиарда рублей будет быстрей, эффективней и дешевле. На сегодняшний день новый мост отвечает всем требованиям безопасности и весовым нагрузкам поездов, следующих по Транссибу в восточном направлении», – сказал руководитель обособленного подразделения Управляющей компании «Бамстроймеханизация» Виталий Стрельников.

Такой большой мост, его протяжённость 984 метра, на Забайкальской дороге строится впервые в постсоветское время. В общей сложности на его возведении было задействовано около двух тысяч человек одновременно. Работа здесь велась круглосуточно. Применялись краны грузоподъёмностью от 70 до 150 тонн и вылетом стрелы до 35 метров. Согласно проекту здесь применялся уникальный кран УМК-25, и пролётные строения с левого берега собирались в навес. То есть по мере монтажа одного пролётного строения оно соединялось с последующим пролётным строением, и так монтаж вёлся непрерывно в течение 2017-2018 годов.

1 декабря 2018 года правый и левый берег были состыкованы. Два пролёта были собраны с правого берега, пять – с левого. В этом году Приамурье столкнулось с наводнением, которое задержал работы на строительстве моста на две недели: пришлось остановить весь строительный процесс, со строительных площадок вывозить материалы, технику и всех людей в безопасное место. По мере снижения уровня воды работы были возобновлены. Но, поскольку возводить мост начали навстречу друг другу с правого и левого берегов одновременно, удалось сократить сроки строительства на 180 дней.

Между тем демонтаж старого моста оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Железнодорожники сами предлагали правительству Амурской области рассмотреть вариант использования переоборудования этого моста под автомобильный. Это вместе с обустройством подъездных дорог обойдётся примерно в 3 миллиарда рублей, пишут «Зейские огни».