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12декабря
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Поехали с Юркой за дровами: в Благовещенске автомобиль провалился под лед (видео)

Поехали с Юркой за дровами: в Благовещенске автомобиль провалился под лед (видео)
Фото: instagram.com/autoroad.blg/

В Благовещенске на реке Зее под лед частично ушла иномарка. По словам владельца, он уже ездил по этому маршруту, и тогда обошлось без происшествий. Как рассказал знакомый с ситуацией источник, все случилось на затоне в районе Астрахановки.

Видео с места ЧП разместил один из амурских пабликов. За кадром мужчина, судя по всему, владелец авто, рассказывает, что случилось. По его словам, в момент происшествия в машине он находился вместе с братом.

«Это мы с Юркой поехали за дровами. Два дня назад ездили, а потом, оказывается, тут вода налилась. Я думаю, чего следов наших не можем найти прошлых. А тут, оказывается, вода налилась – и наших следов нет. И все, короче, еле выскочить успели, потому что она в лед еще уперлась», – рассказывает автор видео.

Он отметил, что в данном случае машину ему не жалко – главное, что обошлось без пострадавших. Молодой человек также поделился, что это уже не первая трудная жизненная ситуация, с которой ему пришлось столкнуться.

«Ладно тачка, на новую заработаю. Главное, что люди не погибли. Не первый раз я попадаю в подобные ситуации: дом сгорел, сын заболел раком, сейчас машину притопили с братом. Зея, Благовещенск, Амурская область – не выезжайте на лед! Надо сначала ходить пешком, вперед смотреть: где, что, как, а потом уж ехать. А лучше вообще не ездить», – резюмирует он.

Между тем в амурском МЧС сообщили, что информация о происшествии не поступала.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus/

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#происшествия #транспорт

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