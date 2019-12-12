Депутаты Амурской области утвердили бюджет на три года

Амурские депутаты приняли бюджет региона на ближайшую трехлетку. На 2020 год доходы региональной казны составят 69,7 миллиарда рублей, из них 50,3 миллиарда – собственные доходы, 19,4 миллиарда – поддержка федерального бюджета.

Как и прежде, больше всего средств будет направлено на социальную сферу. В частности, на развитие образования Амурской области – 19,5 %, системы социальной защиты населения – 18 %, здравоохранения – 15,9 %. Весомая часть доходов запланирована для экономического блока – развитие транспортной системы – 7,8 %, экономическое развитие и инновационная экономика – 5,5 %.

«В Амурской области ведутся большие стройки, и областной бюджет получает дополнительные поступления. Но уже сейчас нужно принимать решения о возможности развития амурского малого и среднего бизнеса, который, когда уйдут строители, будет компенсировать выпадающие доходы», – отметил председатель законодательного собрания Вячеслав Логинов.

При формировании бюджета были учтены рекомендации не только всех комитетов законодательного собрания, но и публичных слушаний. В частности, были увеличены расходы на программу обеспечения жильем молодых семей, на приобретение квартир для ветеранов боевых действий, на ремонт учреждений образования и здравоохранения.