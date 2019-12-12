Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:33 1

Депутаты Амурской области утвердили бюджет на три года

Депутаты Амурской области утвердили бюджет на три года

Амурские депутаты приняли бюджет региона на ближайшую трехлетку. На 2020 год доходы региональной казны составят 69,7 миллиарда рублей, из них 50,3 миллиарда – собственные доходы, 19,4 миллиарда – поддержка федерального бюджета.

Как и прежде, больше всего средств будет направлено на социальную сферу. В частности, на развитие образования Амурской области – 19,5 %, системы социальной защиты населения – 18 %, здравоохранения – 15,9 %. Весомая часть доходов запланирована для экономического блока – развитие транспортной системы – 7,8 %, экономическое развитие и инновационная экономика – 5,5 %.

«В Амурской области ведутся большие стройки, и областной бюджет получает дополнительные поступления. Но уже сейчас нужно принимать решения о возможности развития амурского малого и среднего бизнеса, который, когда уйдут строители, будет компенсировать выпадающие доходы», – отметил председатель законодательного собрания Вячеслав Логинов.

При формировании бюджета были учтены рекомендации не только всех комитетов законодательного собрания, но и публичных слушаний. В частности, были увеличены расходы на программу обеспечения жильем молодых семей, на приобретение квартир для ветеранов боевых действий, на ремонт учреждений образования и здравоохранения.

Просмотров всего: 120

#заксобрание #финансы #экономика

распечатать


Экономика 1

Благовещенск не вошел в пятерку лидеров Амурской области по темпам экономического роста
Экономика 1

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Экономика 3

Росфинмониторинг выявил 3 тысячи недобросовестных подрядчиков по нацпроектам
Экономика 52

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тысячи рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Очевидец59

    Очевидец59
    43 минуты назад

    Доходы региональной казны на 2020 год составляют более 70 миллиардов рублей, которые предлагается распределить по всем госпрограммам. где потеряли пару миллиардов?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь