Врачи отделения лучевой диагностики Амурской областной детской больницы работают по европейским стандартам
Врачи отделения лучевой диагностики АОДКБ работают по европейским стандартам, опираясь на протоколы исследований, которые рекомендованы ведущими Международными диагностическими обществами. Как правило, в РФ такие протоколы используют только ведущие федеральные центры.
Одним из главных достижений отделения лучевой диагностики АОДКБ стал Европейский диплом по радиологии, полученный в ноябре 2019 года старшим ординатором Дмитрием Пархоменко. Он сдал многопрофильный экзамен длительностью несколько часов. Данный диплом дает право обладателю работать не только в России, но и в клиниках Западной Европы.
Проводя то или иное исследование, специалистам лучевой диагностики необходимо учитывать задачу, которую перед ними ставит врач-клиницист. Исходя из этого, врачи-радиологи выбирают как метод, так и стандарты, по которым будет проведено исследование. «Для чего нужны стандарты? Использование стандартов помогает лучше понимать друг друга не только врачам конкретного медицинского учреждения, но и позволяет говорить на одном языке специалистам разных клиник, регионов и даже стран», – объясняют врачи отделения лучевой диагностики.
«Работа с детьми, безусловно, имеет свои особенности. Необходимо учитывать и рекомендации диагностических обществ и применять “детские” протоколы исследований. Например, рентгенография и компьютерная томография требуют учета дозы облучения, которую может получить ребенок. Работа со взрослыми пациентами подразумевает использование иных стандартов, которые прописаны к каждому исследованию. К примеру, перед проведением МРТ головного мозга необходимо точно знать, что именно интересует лечащего врача – травма, воспалительные заболевания, дегенеративные изменения или поиск причин эпилепсии. Задачу всегда ставит врач-клиницист, а диагност выбирает тот метод, который наиболее предпочтителен в данной ситуации», – поясняет заведующий отделением Михаил Петров.
«Врач-рентгенолог – это связующее звено между пациентом и лечащим врачом. Человека направляют с конкретной проблемой, и мы, путем сложных исследований, должны помочь клиницисту не только разобраться в данной проблеме, но и дать необходимые рекомендации. По сути, своими действиями мы помогаем поставить правильный диагноз», – добавляет Дмитрий Пархоменко.
Одной из сложных задач для врачей-рентгенологов является определение степени риска развития злокачественной опухоли в исследуемом органе. «Мы не ставим себе задачу определить конкретный диагноз, причем ни один метод не подразумевает 100-процентной гарантии, мы ставим вероятность данного заболевания. По степени вероятности развития злокачественных опухолей разработаны международные системы по разным органам. Данные системы уникальны для понимания и рентгенологами и лечащими врачами, а самое главное – на основе этих систем прописана дальнейшая тактика ведения пациента», – говорит Михаил Юрьевич.
Ежедневно в отделении лучевой диагностики АОДКБ проводится от 70 до 120 рентгенографических исследований, около 30 исследований на компьютерном томографе и порядка 25 на МРТ.
С помощью современного оборудования специалисты могут обследовать и взрослых, и детей, начиная с грудного возраста. Единственным ограничением является вес маленького пациента, который должен быть не менее 10 килограммов. При необходимости, исследование можно проводить с использованием наркоза, также есть возможность проводить МРТ реанимационному пациенту, подключенному к дыхательной аппаратуре.
«Часто томограф является самым важным в сложных ситуациях. Например, когда человека привозят после ДТП и он в бессознательном или шоковом состоянии, мы проводим полное сканирование, чтобы каждая экстренная служба имела полное представление о масштабах проблемы», – поясняют в отделении.
Большую роль в проведении исследований играют рентген-лаборанты, подчеркивают врачи. От их опыта зависит правильное расположение исследуемого пациента, адекватно подобранный режим и технические параметры, ведь врач не всегда рядом и только грамотный лаборант способен качественно выполнит необходимое исследование. При этом современное цифровое оборудование диктует новые стандарты и для рентген-лаборанта. «Это уже не техник, владеющий фотохимическим процессом – теперь это специалист с необходимым знанием основ физики», – добавляет Михаил Юрьевич.
В отделении лучевой диагностики говорят: современным «детским» рентгенологам необходимо обладать не только фундаментальными знаниями анатомии, но и знать особенности строения тканей у детей на каждом этапе развития юного организма. «Периодически определенные находки, которые являются вариантом нормы в данный период времени развития организма, трактуются как патология и заносятся в заключение, что может повлечь определенные последствия для пациента. Задача диагноста – разобраться в этой так называемой “анатомической каше”, всех возможных вариантах проявления нормы, а главное, задать нужный вектор врачу-клиницисту и не пустить лечащего врача по ложному следу», – заключают медики.
Просмотров всего: 159