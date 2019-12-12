В Приамурье в ночной тайге заблудились трое охотников

В Амурской области помощь понадобилась трем заблудившимся в зимнем лесу охотникам. Это случилось в Свободненском районе в 10 километрах от Симоновского заказника. При этом потерявшиеся не могли точно объяснить, где именно находятся.

Автомобиль мужчин сломался, а самостоятельно выйти на трассу они не могли – к тому времени успели заблудиться и с трудом представляли, где находятся. Это произошло несколько дней назад. Им на помощь пришли сотрудники Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ области

«Ночью, примерно в 1:15, позвонили из МЧС и попросили поискать охотников. Ни точных координат, ни примет местности они назвать не смогли, но свою территорию мы знаем хорошо, так что в успехе мероприятия не сомневались. И действительно, людей нашли достаточно быстро», – рассказал охотовед Симоновского заказника Сергей Дихнов, который вместе со своим егерем отправился на поиски.

Охотников обнаружили в тайге, их УАЗ охотовед и егерь помогли вытянуть на трассу и завести. Выяснилось, что у автомобиля перегорел стартер. Документы у мужчин оказались в порядке, в охотугодьях они были на законных основаниях, отмечают в региональном охотуправлении.

В ведомстве напоминают охотникам и любителям отдыха на природе: отправляясь в незнакомые места, необходимо взять с собой навигаторы и информировать о своих планах охотоведов охотхозяйств, куда они собираются, или службы МЧС. «В случае ЧП это может помочь спасти ваши жизни», – говорят в управлении.