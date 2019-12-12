Программу субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток изменят

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Минтранс РФ в феврале 2020 года разработает изменения в программы субсидирования полетов в Крым и на Дальний Восток. Об этом сообщил главе ведомства Евгений Дитрих.

В РФ реализуются две программы субсидирования рейсов по внутренним направлениям: региональная и отдельная программа для авиабилетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, сообщает ТАСС.

Действующие сегодня две программы субсидирования поддержки авиационных перевозок – это перевозки региональные и вторая программа – по перевозкам в Крым, Калининград и на Дальний Восток, есть сегодня необходимость их реформировать», – сообщил министр.

По программе субсидирования перевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток в 2019 году на выплату 10 авиакомпаниям за работу по трем направлениям из федерального бюджета было изначально выделено 3,8 миллиарда рублей субсидий, позже программа была дофинансирована на 2,5 миллиарда рублей.

Программа субсидирования региональных авиарейсов затрагивает более 240 маршрутов, полеты выполняются 21 компанией, финансирование программы в 2019 году составило 7,8 миллиарда рублей.

Говоря о реформировании программ субсидирования, Евгений Дитрих пояснил, что «срок должен быть увеличен». По его словам, в настоящий момент субсидии предоставляются авиакомпаниям на срок до трех лет. «Сегодня требования от авиакомпаний, чтобы субсидии были до пяти лет продлены», – сказал министр.