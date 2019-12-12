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12декабря
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сегодня, 11:56 3

Во Владивостоке городскую елку украсили чебуреками

Во Владивостоке городскую елку украсили чебуреками
Фото: dv.kp.ru

Во Владивостоке новогоднюю елку на Спортивной набережной несанкционированно украсили чебуреками. Оказалось, это сделали представители ресторана грузинской кухни.

Неизвестные обвешали новогоднюю елку бумажными чебуреками. Как сообщает «Комсомольская правда», подозрение в вандализме в первую очередь пало на популярный во Владивостоке ресторан, где готовят чебуреки и который располагается неподалеку от места «чебуречного преступления». Представители ресторана сначала отреклись от причастности к бумажным чебурекам.

Несанкционированные украшения с елки сняли, так как чебуреки не были согласованы с мэрией. «Сегодня игрушки сняли, для этого пришлось заказывать спецтехнику», – сообщили представители пресс-службы городской администрации. Также специалисты уточнили, что за новогодний вандализм уже составлено заявление в полицию.

Чуть позже они признались. Об этом редакции «КП» рассказал Сергей Яшин, исполняющий обязанности директора «Дом культуры "Владивосток"» на радиоэфире в четверг, 12 декабря. Отметил, что «Супра» действительно сначала отрицала свою причастность к «чебуречному делу», но чуть позже призналась. Причем даже спецтехнику, чтобы снять украшения, заказали и оплатили именно руководители ресторана, но по просьбе мэрии, с которой бумажные чебуреки не согласовывались.

«На сегодня стало известно, что руководство ресторана "Супра" подтвердили свою причастность к инциденту, а также сняли украшения. Финансовых потерь администрация города в итоге не понесла», – рассказали в пресс-службе мэрии.

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#Дальний Восток #Новый год

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Комментарии
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  • Данил2013

    Данил2013
    1 час назад

    Был в этом ресторане. Зачётное местечко!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    А в чебуреках-то, было веселее ))))

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Мне интересно когда они успели)Это же вышку нужно было подгонять) И да, с чебуреками было веселее)

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