Во Владивостоке городскую елку украсили чебуреками

Во Владивостоке новогоднюю елку на Спортивной набережной несанкционированно украсили чебуреками. Оказалось, это сделали представители ресторана грузинской кухни.

Неизвестные обвешали новогоднюю елку бумажными чебуреками. Как сообщает «Комсомольская правда», подозрение в вандализме в первую очередь пало на популярный во Владивостоке ресторан, где готовят чебуреки и который располагается неподалеку от места «чебуречного преступления». Представители ресторана сначала отреклись от причастности к бумажным чебурекам.

Несанкционированные украшения с елки сняли, так как чебуреки не были согласованы с мэрией. «Сегодня игрушки сняли, для этого пришлось заказывать спецтехнику», – сообщили представители пресс-службы городской администрации. Также специалисты уточнили, что за новогодний вандализм уже составлено заявление в полицию.

Чуть позже они признались. Об этом редакции «КП» рассказал Сергей Яшин, исполняющий обязанности директора «Дом культуры "Владивосток"» на радиоэфире в четверг, 12 декабря. Отметил, что «Супра» действительно сначала отрицала свою причастность к «чебуречному делу», но чуть позже призналась. Причем даже спецтехнику, чтобы снять украшения, заказали и оплатили именно руководители ресторана, но по просьбе мэрии, с которой бумажные чебуреки не согласовывались.

«На сегодня стало известно, что руководство ресторана "Супра" подтвердили свою причастность к инциденту, а также сняли украшения. Финансовых потерь администрация города в итоге не понесла», – рассказали в пресс-службе мэрии.