Сын зарезал отца, попросившего выключить компьютерную игру

В Таиланде геймер зарезал родного отца после того, как тот попросил его сделать перерыв в онлайн-игре. Молодой человек сбежал с места преступления.

7 декабря 17-летний Панварат (Panwarat) ударил своего отца, который был сержантом полиции, ножом в спину. Причиной нападения стало то, что отец попросил сына оторваться ненадолго от компьютера.

Прибывшие на место полицейские обнаружили коллегу в луже крови. Известно, что нападение произошло в саду. Мужчина смог самостоятельно доползти до кухни и позвонить по первому попавшемуся номеру коллеге. На кафеле остались кровавые следы.

Пострадавшего госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался в больнице, сообщает «Лента.ру».

Молодой человек сбежал с места преступления на мотоцикле. Полицейские нашли парня в ближайшем интернет-кафе, где он играл с другом в видеоигры, и арестовали по подозрению в убийстве.

Члены семьи подростка сообщили, что за играми он проводил ночи напролет, а днем спал. Недавно его выгнали из школы, так как он часто пропускал занятия. Тетя мальчика, Фа (Fah), рассказала, что ее брата расстраивало увлечение сына, поэтому он пытался хоть иногда отрывать сына от компьютера.

В полиции сообщили, что подросток отказался сотрудничать со следствием и отвечать на вопросы.

Ранее сообщалось, что подросток из города Удонтхкани, Таиланд, умер после того, как всю ночь играл на компьютере в онлайн-игру. Родители приносили ему в комнату еду и просили одуматься, но подросток не слушал их и продолжал играть.