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У благовещенцев остался день, чтобы принять участие в новогоднем фотоконкурсе

У благовещенцев остался день, чтобы принять участие в новогоднем фотоконкурсе
Фото: www.168.ru

12 декабря последний день прима фотографий на участие в акции «Новый год в молодой семье», который проводит мэрия Благовещенска. Семьям необходимо поделиться своей новогодней семейной традицией и прислать новогодние снимки: где они украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение.

Чем оригинальнее и интереснее фото, тем выше шансы победить. Направить фото с указанием контактных данных необходимо на адрес электронной почты: ormblag@mail.ru.

Правила проведения фотоконкурса:

  • — каждый участник представляет только одну семейную новогоднюю фотографию (возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет);
  • — фотография должна быть хорошего качества (формат jpg, размер желательно до 2 Мб).
  • — фотография должна иметь название, небольшое описание семьи и новогодней традиции.

Голосование пройдет с 14 по 16 декабря 2019 года сайте Амур.инфо. Организатором акции выступает отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

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#конкурсы

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