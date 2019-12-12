У благовещенцев остался день, чтобы принять участие в новогоднем фотоконкурсе

12 декабря последний день прима фотографий на участие в акции «Новый год в молодой семье», который проводит мэрия Благовещенска. Семьям необходимо поделиться своей новогодней семейной традицией и прислать новогодние снимки: где они украшают квартиру, наряжают ёлку, готовят угощение.

Чем оригинальнее и интереснее фото, тем выше шансы победить. Направить фото с указанием контактных данных необходимо на адрес электронной почты: ormblag@mail.ru. Правила проведения фотоконкурса: — каждый участник представляет только одну семейную новогоднюю фотографию (возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет);

— фотография должна быть хорошего качества (формат jpg, размер желательно до 2 Мб).

— фотография должна иметь название, небольшое описание семьи и новогодней традиции. Голосование пройдет с 14 по 16 декабря 2019 года сайте Амур.инфо. Организатором акции выступает отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

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Екатерина PL