Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан. Об этом он сказал на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок. Глава государства также призвал заняться развитием аэропортов и строительством взлетно-посадочных полос.

Как пояснил Путин, сейчас многим людям, чтобы попасть из одного региона России в другой, приходится летать через Москву. Чтобы решить проблему, требуется разработать в субъектах РФ маршрутные сети «с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры», предложил президент.

«Необходимо добиться также, чтобы эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний. Здесь "защиты" и различного рода тарифы, и стоимость авиационного керосина (…). При этом стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан»,— подчеркнул Владимир Путин .

За первые семь месяцев 2019 года российские авиакомпании перевезли на субсидируемых региональных маршрутах больше пассажиров, чем за весь 2018 год. Перевозчики связывали рост показателей с увеличением объемов финансирования (они выросли в 2,36 раза, до 7,8 миллиарда рублей), а также с ростом спроса на «раскатанных» за годы применения механизма маршрутах, пишет «Коммерсант».