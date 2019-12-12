Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

РЖД в этом году получат из Фонда национального благосостояния лишь половину средств на модернизацию БАМа и Транссиба – 19,5 миллиарда рублей. Правительство решило отложить предоставление еще 20,5 миллиарда на 2020 год, вместо этого выделив РЖД средства на другой проект.

Как сообщает РБК, правительство предложило приостановить допэмиссию привилегированных акций РЖД на 40 миллиардов рублей, которую планировало выкупить на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в письме директора департамента экономики и финансов правительства Василия Толоко на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы, то есть 19,5 миллиарда рублей.

Представитель Минтранса подтвердил, что выделение из ФНБ около 20 миллиардов из 40 миллиардов рублей на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.

РЖД заявляли о планах в 2020–2024 годах вложить в комплексное развитие железнодорожной линии Междуреченск – Тайшет 110 миллиардов рублей. Это часть пути, по которому перевозят сырье, преимущественно уголь, из Кемеровской области, Хакасии и Красноярского края к портам Дальнего Востока, а оттуда оно направляется в страны Азии. К 2025 году по этому маршруту должен быть удвоен грузопоток, чтобы Россия могла поставлять 210 миллионов тонн угля в год. Такую цель поставил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса в августе 2018 года.

Расширение БАМа и Транссиба, от которого также зависит удвоение грузопотока в восточном направлении, постоянно откладывается. Запланированные на этот год работы не развернуты по нескольким перегонам из-за проблем с подрядчиками и бюджет проекта был урезан более чем на 30 миллиардов рублей.