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сегодня, 11:06 2

Возраст дожития амурских пенсионеров – один из самых низких в стране

Возраст дожития амурских пенсионеров – один из самых низких в стране
Фото: pixabay.com

В среднем в России мужчина после выхода на пенсию проживет еще 7,5 года, а женщина – 22,6 года, то есть примерно втрое дольше. При этом Амурская область попала в аутсайдеры списка. Результаты исследований среднего срока жизни после пенсии опубликовала «Лента.ру».

По результатам исследования стало известно, что рекордно долгий для мужчин срок жизни после наступления пенсионного возраста – 18,6 года – зафиксирован в Республике Ингушетия. На второй и третьей строках рейтинга расположились Республика Дагестан и Москва (15 лет и 14,4 года соответственно). Меньше всего живут после выхода на пенсию в Тыве (1,3 года), Иркутской области (3,2 года) и Еврейской автономной области (3,4 года).

Пенсионерки-долгожительницы живут также в Ингушетии – самая значительная средняя продолжительность жизни женщин здесь равна 29,1 года. Также в первой тройке оказались Якутия (27,1 года) и Мурманская область (26,3 года).

Меньше всего женщины после выхода на пенсию живут в Тыве (16,2 года), а также в Амурской и Еврейской автономных областях (19,6 и 19,4 года соответственно).

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин.

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#жизнь #пенсии

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    33 минуты назад

    Как так то? А, как же "попутешествовать по миру на прибавку к пенсии в 1000 рублей"... (А.Силуанов)?

  • invv

    invv
    27 минут назад

    И почему же губернатор в докладе не упомянул о подобном "достижении"? О том,что здравоохранение практически убито, социалка сокращается, вот об этих достижениях почему-то ни слова.

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