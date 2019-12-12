Возраст дожития амурских пенсионеров – один из самых низких в стране

По результатам исследования стало известно, что рекордно долгий для мужчин срок жизни после наступления пенсионного возраста – 18,6 года – зафиксирован в Республике Ингушетия. На второй и третьей строках рейтинга расположились Республика Дагестан и Москва (15 лет и 14,4 года соответственно). Меньше всего живут после выхода на пенсию в Тыве (1,3 года), Иркутской области (3,2 года) и Еврейской автономной области (3,4 года).

Пенсионерки-долгожительницы живут также в Ингушетии – самая значительная средняя продолжительность жизни женщин здесь равна 29,1 года. Также в первой тройке оказались Якутия (27,1 года) и Мурманская область (26,3 года).

Меньше всего женщины после выхода на пенсию живут в Тыве (16,2 года), а также в Амурской и Еврейской автономных областях (19,6 и 19,4 года соответственно).

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин.